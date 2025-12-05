Abbandono rifiuti pericolosi
Buongiorno, la foto allegata si riferisce a una bombola del gas abbandonata da qualche cialtrone ai cassonetti di via Umbria ad Arezzo. L'aspetto interessante è che la situazione va avanti da circa un mese, nonostante due telefonate a Sei Toscana e due in Comune. Sottolineo che si tratta non di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
