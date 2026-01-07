A testa alta – Il coraggio di una donna: trama, cast, attori, episodi, quante puntate, di cosa parla, durata, streaming, serie Sabrina Ferilli Canale 5. A testa alta – Il coraggio di una donna è la nuova serie in onda in prima serata su Canale 5 dal 7 gennaio 2026 alle ore 21.40 con protagonista Sabrina Ferilli. Virginia è una preside rispettata. Ma quando sui social circola un video su di lei, tutto cambia all’improvviso. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A testa alta – Il coraggio di una donna: la nuova serie con Sabrina Ferilli su Canale 5

Leggi anche: A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5

Leggi anche: A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Testa Alta – Il coraggio di una donna la nuova serie con Sabrina Ferilli | trama cast e quando in tv; A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna | Sabrina Ferilli debutta su Canale 5.

A testa alta, il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli: la trama, il cast e quante puntate sono - Stasera, mercoledì 7 gennaio, in onda la prima puntata della miniserie A testa alta - fanpage.it