a monza la ricicli tombola

A Monza, il Sant’Albino Cafè presenta Ricicli Tombola, un’iniziativa che combina divertimento e sensibilità ambientale. Attraverso questa attività, si promuove il riciclo e il rispetto per l’ambiente in modo leggero e coinvolgente. La Ricicli Tombola si svolge in via Goffredo Mameli, offrendo un’occasione per condividere momenti di socialità con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

È all’insegna dell'ironia e del rispetto dell’ambiente la Ricicli Tombola, la simpatica iniziativa organizzata dal Sant’Albino Cafè (via Goffredo Mameli). L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio dalle 21 nel locale nel cuore del quartiere di Sant’Albino. I regali in palio saranno portati dagli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

