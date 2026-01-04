Or nella Tombola | tombola dell' Epifania dedicata a Ornella Vanoni
“Or nella Tombola” è la tradizionale festa di inizio anno di Teatri di Vita, dedicata alla musica di Ornella Vanoni. Si tratta di un gioco-spettacolo coinvolgente, occasione per condividere un momento di convivialità e presentare la nuova stagione invernale. L’evento unisce divertimento e cultura, offrendo un’opportunità di incontro e di scoperta per il pubblico.
“Or nella Tombola” è il titolo della tradizionale festa di inizio anno di Teatri di Vita. Un grande e coinvolgente gioco-spettacolo, che è anche l’occasione per presentare la nuova stagione invernale. Spettatori e spettatrici saranno dotati di una cartella, con la possibilità di vincere i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
