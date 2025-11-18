Due operai casertani morti nel disastro ferroviario | nessun colpevole

Assolti perché il fatto non sussiste. Il collegio di giudici presieduto da Stefan Tappeiner ha messo la parola fine al lungo processo per l'incidente ferroviario del 27 aprile 2017, a nord di Bressanone, nel quale persero la vita due operai, Salvatore Verolla, 42 anni, e Achille De Lisa, 52. 🔗 Leggi su Casertanews.it

