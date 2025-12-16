Disastro ferroviario nel Lodigiano | condannati l’ex direttore di produzione Rfi e 2 operai Alstom

Il 6 febbraio 2020, un grave disastro ferroviario nel Lodigiano causò due morti e numerosi feriti. In primo grado, sono state emesse tre condanne e due assoluzioni a seguito del processo che ha coinvolto l’ex direttore di produzione Rfi e due operai Alstom. L’incidente rimane uno dei più gravi nella storia ferroviaria italiana recente.

© Ilgiorno.it - Disastro ferroviario nel Lodigiano: condannati l'ex direttore di produzione Rfi e 2 operai Alstom Lodi – Tre condanne e due assoluzioni in primo grado per il disastro ferroviario avvenuto il 6 febbraio 2020 nei pressi di Livraga, nel Lodigiano, che provocò la morte dei due macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù e il ferimento grave di dieci persone a bordo del Frecciarossa in viaggio da Milano a Salerno. epa08198234 A firefighter inspects the 9505 Milan-Salerno high-speed train which derailed near the station of Livraga, in the countryside of Lodi, northern Italy, 06 February 2020. According to media reports, a Frecciarossa high-speed train derailed on the Milan-Bologna line in the Lodi area killing two people with 30 others were injured.

