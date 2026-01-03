La Befana dei Vigili del fuoco a Cascina

La Befana dei Vigili del Fuoco a Cascina torna anche quest’anno, portando con sé tradizione e allegria. Martedì 6 gennaio, la simpatica vecchietta si calerà dalla Torre dell’Orologio, attirando l’attenzione di numerosi spettatori e offrendo momenti di intrattenimento e suspense. Un appuntamento che unisce comunità e cultura locale, valorizzando il patrimonio e la tradizione della Befana in un contesto festoso e partecipato.

La Befana dei Vigili del Fuoco è pronta per calarsi ancora dalla Torre dell’Orologio a Cascina. Martedì 6 gennaio la simpatica vecchietta attirerà su di sé migliaia di occhi, regalando a tutti i presenti momenti di puro divertimento ma anche un po’ di suspense quando ‘cadrà’ dalla Torre. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

