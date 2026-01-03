La Befana dei Vigili del fuoco a Cascina

La Befana dei Vigili del Fuoco a Cascina torna anche quest’anno, portando con sé tradizione e allegria. Martedì 6 gennaio, la simpatica vecchietta si calerà dalla Torre dell’Orologio, attirando l’attenzione di numerosi spettatori e offrendo momenti di intrattenimento e suspense. Un appuntamento che unisce comunità e cultura locale, valorizzando il patrimonio e la tradizione della Befana in un contesto festoso e partecipato.

La Befana dei Vigili del Fuoco è pronta per calarsi ancora dalla Torre dell’Orologio a Cascina. Martedì 6 gennaio la simpatica vecchietta attirerà su di sé migliaia di occhi, regalando a tutti i presenti momenti di puro divertimento ma anche un po’ di suspense quando ‘cadrà’ dalla Torre. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Nel giorno della festa della Befana l'evento dei vigili del fuoco con "Pompieropoli" Leggi anche: La discesa della Befana. La tradizione si rinnova grazie ai vigili del fuoco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Cascina torna la Befana dei Vigili del Fuoco; La Befana torna a volare su Cascina; Show a Cascina. Il grande lancio dalla Torre; A Cascina torna la Befana dei Vigili del Fuoco. A Cascina torna la Befana dei Vigili del Fuoco - La Befana dei Vigili del Fuoco è pronta per calarsi ancora dalla Torre dell’Orologio a Cascina. gonews.it

Show a Cascina. Il grande lancio dalla Torre - "Essere vicini ai bambini, ricevere ogni anno l’abbraccio di migliaia di persone ed essere sostenuti nel nostro impegno quotidiano". msn.com

Tarquinia festeggia l’Epifania con “Corri per la Befana” e la Befana dei Vigili del Fuoco - Martedì 6 gennaio 2026, il centro storico di Tarquinia si animerà con “Corri per la Befana”, la tradizionale manifestazione dedicata ai più piccoli che da oltre tre decenni unisce sport e solidarietà ... terzobinario.it

La Befana vola dal campanile a Pistoia! 32ª edizione Vigili del Fuoco, 700 calze Conad, ingressi contingentati. Diretta TVL ore 17! #BefanaPistoia #CittàDelNatale #VigiliDelFuoco” - facebook.com facebook

Savona, la Befana arriva con i Vigili del fuoco: caserma aperta il 6 gennaio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.