Zalone esalta gli incassi 2025

Checco Zalone ha raggiunto un risultato significativo con il suo film Buen Camino, incassando oltre 53 milioni di euro in appena undici giorni di distribuzione. Questo dato lo colloca al terzo posto tra i film con i maggiori incassi in Italia di tutti i tempi, dimostrando ancora una volta il successo del suo lavoro nel panorama cinematografico nazionale.

Undici giorni di distribuzione sono bastati a Checco Zalone, (nella foto) grazie ai 53.122.553 euro raccolti fino a ieri, per lanciare il suo Buen Camino al terzo posto tra i film con i maggiori incassi, in Italia, di tutti i tempi. L'obiettivo, ora, plausibile è puntare non solo alla seconda posizione, che già gli appartiene con Quo vado?, (che di euro ne mise in cassa 65.365.676), ma provare, addirittura, anche a scalzare Avatar con i suoi 68.675.722 euro. Fino all'Epifania, sicuramente, potrà rimpolpare il bottino, mentre dopo, esaurite le feste, il conteggio potrebbe rallentare. Diversi i nuovi titoli, usciti a Capodanno, che sono stati premiati dal pubblico, finendo in top ten.

Checco Zalone ironizza sulle aspettative degli incassi del suo nuovo film

Il vero cortocircuito dei film di Zalone sta nelle reazioni politicizzate del sistema. Un piccolo genio che non viene compreso né dalla sinistra (e dalla relativa cricchetta snob della critica cinematografica) che lo sminuisce né dalla destra che lo esalta. I film di Zal - facebook.com facebook

