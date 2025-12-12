Crollano gli incassi per Checco Zalone | guadagni a picco dopo il licenziamento dell' ex moglie

Gli ultimi mesi hanno portato una battuta d'arresto negli incassi di Checco Zalone, segnando un calo significativo nei suoi guadagni. La decisione di licenziare l'ex moglie Mariangela Eboli dalla sua società cinematografica ha attirato l'attenzione, evidenziando una fase di incertezza e difficoltà per il noto comico e attore.

Situazione non proprio rosea per Checco Zalone. Il 20 febbraio scorso, ha deciso di licenziare l'ex moglie Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la sua società cinematografica di cui lei era amministratrice unica. La donna se n'è andata con sei mesi di stipendio anticipato - 30mila euro, per l'interruzione anticipata del rapporto e il suo posto è stato preso proprio dall'artista, che detiene il 95% delle azioni dell'azienda. E da quel momento, utili e fatturato sono crollati. Nel giro di neanche un anno, i ricavi sono calati da oltre 4 milioni ad appena 327.296 euro, mentre i guadagni si sono ridotti di 44,6 volte, passando a 1. Ilgiornale.it

«Checco Zalone? Un democristiano attento ai soldi». L’ex produttore Pietro Valsecchi racconta la rottura col comico - Ex attore teatrale passato presto all’attività di produttore, Valsecchi è celebre per aver prodotto con la sua Taodue Film fiction di successo Distretto di Polizia, R. iodonna.it

«Checco Zalone è ossessivo e attento ai soldi»: parole durissime, ecco chi le ha dette - Un personaggio molto famoso fa un identikit molto particolare di Checco Zalone, raccontando dei lati inediti dell'attore e comico. donnapop.it

