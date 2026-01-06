Yemen turisti bloccati partono domani

Domani riprendono i collegamenti aerei con Socotra, Yemen, dove circa 416 turisti, tra cui circa 80 italiani, sono rimasti bloccati a causa dell’interruzione dei voli causata dai conflitti locali. La situazione ha reso difficile il ritorno dei visitatori, ma si prevede che le operazioni riprenderanno nelle prossime ore. La notizia riguarda principalmente i viaggiatori in attesa di poter lasciare l’isola in sicurezza.

15.50 Sono 416 i turisti, di cui circa 80 italiani, bloccati sull'isola di Socotra, in Yemen, per via dei voli interrotti a causa dei combattimenti sulla terraferma tra fazioni rivali. La Yemenia Airways ha annunciato l'apertura della rotta dall'isola di Socotra alla città saudita di Jeddah per far rimpatriare i turisti domani. Il primo volo sarà utilizzato principalmente per evacuare i turisti stranieri. Negli ultimi giorni, i voli da e per lo Yemen erano stati ampiamente limitati per via dei combattimenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

