Yemen turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani

(Adnkronos) – Oltre 400 turisti rimasti bloccati sull'isola yemenita di Socotra a causa della sospensione dei voli provocata dai combattimenti nel resto del Paese potranno far ritorno a casa a partire da domani. Lo ha dichiarato all'Afp un funzionario aeroportuale. Tra i viaggiatori ci sono 86 italiani e almeno 60 russi, oltre a cittadini di .

