Yemen turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani
Da domani, i oltre 400 turisti rimasti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, potranno ripartire. La sospensione dei voli, causata dai combattimenti nel resto del paese, ha impedito loro di lasciare l’isola. La ripresa dei collegamenti aerei rappresenta un passo importante per garantire il ritorno in sicurezza dei visitatori e la normalizzazione della situazione.
(Adnkronos) – Oltre 400 turisti rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra a causa della sospensione dei voli provocata dai combattimenti nel resto del Paese potranno far ritorno a casa a partire da domani. Lo ha dichiarato all’Afp un funzionario aeroportuale. Tra i viaggiatori ci sono 86 italiani e almeno 60 russi, oltre a cittadini di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Yemen, cancellati tutti i voli da Socotra: bloccati anche turisti italiani
Leggi anche: Yemen, anche turisti italiani bloccati a Socotra
Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani; Cancellati tutti i voli di rientro da Socotra: sull'isola bloccati 650 turisti. Un centinaio sono italiani. «Finiti i soldi, non sappiamo come pagare ma qui sono tutti gentilissimi»; Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri; Aeroporto chiuso, 80 italiani bloccati a Socotra. Farnesina al lavoro per facilitare il rientro.
Yemen, svolta per gli italiani bloccati a Socotra: potranno ripartire da domani - Centinaia di turisti, tra i quali un’ottantina di connazionali, sono in attesa da giorni sull'isola, dopo che i voli sono stati interrotti a causa dei ... repubblica.it
Oltre 400 turisti bloccati in Yemen, anche 80 italiani - Finale burrascoso delle vacanze nelle 'Galapagos dell'Oceano Indiano' per oltre 400 turisti stranieri, tra cui un'ottantina di italiani, rimasti bloccati a Socotra, la remota isola dello Yemen ... ansa.it
Centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra in Yemen, la Farnesina: “Tra loro oltre 80 italiani” - Più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo a causa dell'inasprirsi ... fanpage.it
Oltre 400 turisti bloccati in Yemen, anche 80 italiani ilsole24ore.com/art/oltre-400-… x.com
Sono circa 400 i turisti stranieri bloccati sull'isola di Socotra, in Yemen, dopo che i loro voli sono stati cancellati a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da diversi giorni. Fra loro ci sarebbero più di 80 italiani. Lo spazio aereo dello Yemen è ufficialment - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.