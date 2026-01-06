Virtus il fortino di casa non tradisce | Zalgiris piegato l’Arena resta un tabù per tutti

La Virtus Bologna conferma la propria solidità casalinga, mantenendo inviolato il proprio fortino all’Arena. Dopo una partita intensa e combattuta, le Vu Nere hanno superato lo Zalgiris Kaunas 83-79, dimostrando determinazione e compattezza. Un risultato importante che sottolinea la forza della squadra tra le mura amiche, consolidando la tradizione di resistenza e affidabilità del team in casa.

La Virtus Bologna non si ferma più. In un’Arena sempre più simile a un fortino inespugnabile, le Vu Nere superano lo Zalgiris Kaunas per 83-79 al termine di una battaglia fisica e nervosa durata quaranta minuti. Con questo successo, la squadra di coach Ivanovic sale a quota 10 vittorie in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

