Virtus il fortino di casa non tradisce | Zalgiris piegato l’Arena resta un tabù per tutti

La Virtus Bologna conferma la propria solidità casalinga, mantenendo inviolato il proprio fortino all’Arena. Dopo una partita intensa e combattuta, le Vu Nere hanno superato lo Zalgiris Kaunas 83-79, dimostrando determinazione e compattezza. Un risultato importante che sottolinea la forza della squadra tra le mura amiche, consolidando la tradizione di resistenza e affidabilità del team in casa.

La Virtus Bologna non si ferma più. In un’Arena sempre più simile a un fortino inespugnabile, le Vu Nere superano lo Zalgiris Kaunas per 83-79 al termine di una battaglia fisica e nervosa durata quaranta minuti. Con questo successo, la squadra di coach Ivanovic sale a quota 10 vittorie in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Virtus, il fortino di casa non tradisce: Zalgiris piegato, l’Arena resta un tabù per tutti Leggi anche: Gioia Virtus, supera anche il tabù Zalgiris in Eurolega Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: palla a due alla Zalgirio Arena Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Edwards in cattedra: la Virtus in casa non si batte. Maccabi ko in un clima surreale - La Virtus Bologna si conferma invincibile nel proprio fortino, dove coglie il quinto successo su cinque gare casalinghe di Eurolega, contro il Maccabi Tel Aviv. gazzetta.it Cremona, niente impresa. La Virtus difende il fortino - Cremona combatte a viso aperto con la Virtus, insegue per 40’, ma cade anche a - ilgiorno.it Derby d’Italia in Eurolega. Alla Segafredo Arena, va in scena Virtus Bologna–Olimpia Milano, ultimo turno del girone di andata. In Europa il palazzetto è stato spesso un fortino: le V-Nere puntano sul fattore campo, nonostante un periodo altalenante e l’a - facebook.com facebook Alla Segafredo Arena va in scena Virtus Bologna–Olimpia Milano, ultimo turno di andata. In Europa il palazzetto è stato spesso un fortino: Milano arriva leggermente avanti in classifica europea, ma lontano dal Forum il rendimento resta un’incognita. Ch x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.