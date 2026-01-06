Gioia Virtus supera anche il tabù Zalgiris in Eurolega

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria importante in Eurolega, superando lo Zalgiris con il punteggio di 83-79. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, interrompendo una serie negativa contro il team di Kaunas. Questo risultato rafforza la posizione in classifica e rappresenta un passo avanti nel cammino europeo.

Bologna, 6 gennaio 2026 - La Virtus continua nel suo magic moment, spezza anche la tradizione negativa con Kaunas e batte 83-79 lo Zalgiris. Sempre avanti nel punteggio i bianconeri hanno rischiato di vedersi sfilare una vittoria meritata per spirito di abnegazione e voglia che la squadra ha messo durante tutto il confronto che apre il girone di ritorno di Eurolega della V Nera. E' la serata dell'arrivo a Bologna della Fiaccola Olimpica di Milano-Cortina e in Arena, con la Mall della Virtus arena che ospita le due torce ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026., ma è anche la sfida del ricordo, prima dell'inizio del confronto minuto di raccoglimento, della tragedia di Crans-Montana, con la curva dei Forever Boys che espone lo striscione "Se mi lasci non vale .

