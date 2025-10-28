LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | palla a due alla Zalgirio Arena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio di questa sfida: Francisco Sirvydis Brazdeikis Tubelis Ulanovas (Zalgiris Kaunas); Edwards Pajola Smailagic Alston Jr. Jallow (Virtus Bologna) 18:58 Squadre che hanno completato il riscaldamento e vengono ora presentate, con la palla a due che verrà alzata tra pochissimi minuti. 18:55 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della Virtus, ha presentato così la sfida di quest’oggi: “Ogni volta che si va a Kaunas l’avversario sa che lo aspetterà una partita difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Chi saranno i 12 a referto alla Zalgirio Arena contro lo Zalgiris Kaunas? ? Contro il Panathinaikos Atene esclusi dai 12 Aliou Diarra e Matteo Accorsi per scelta tecnica e Abramo Canka per infortunio - X Vai su X
Prima delle cinque trasferte consecutive per le Vu Nere: il vostro pronostico per la gara contro lo Zalgiris Kaunas? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta baltica per continuare a sognare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Segnala oasport.it
Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... sport.sky.it scrive
Diretta Zalgiris Virtus Bologna/ Streaming video tv: si va in Lituania (Eurolega, oggi 28 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Virtus Bologna streaming video tv oggi martedì 28 ottobre 2025: orario e risultato live della partita in Lituania per l’Eurolega. Segnala ilsussidiario.net