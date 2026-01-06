Vibo Valentia Intimidazione a Iannello Scianó Indipendenza | La solidarietà non basta chi amministra resta solo

A Vibo Valentia, Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale, ha subito un’ intimidazione. Pino Scianó, rappresentante del Movimento Indipendenza, commenta l’accaduto sottolineando come la solidarietà da sola non sia sufficiente e evidenziando le difficoltà che affrontano chi si impegna in ambito amministrativo nella città.

«Il copione si ripete». Con queste parole Pino Scianó, esponente del Movimento Indipendenza, interviene dopo la grave intimidazione ai danni di Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, riportando alla luce esperienze personali che raccontano il lato più oscuro dell’impegno amministrativo in città. Scianó ricorda due episodi vissuti in prima persona: nel 1998, quando era assessore, trovò al cancello di casa una tanica di benzina e dei proiettili; nel 2013, poco dopo le dimissioni da assessore e alla vigilia dell’ingresso in Consiglio comunale, subì il danneggiamento di tutte e quattro le gomme della sua auto, in pieno giorno, nella centralissima piazza San Leoluca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Intimidazione a Iannello. Scianó (Indipendenza): “La solidarietà non basta, chi amministra resta solo” Leggi anche: Intimidazione a Vibo Valentia contro il giornalista Pietro Comito: solidarietà incondizionata dal nostro Gruppo editoriale Leggi anche: Vibo Valentia. Provincia in crisi: il Presidente resta nonostante la sfiducia e il caos politico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Intimidazione al presidente del consiglio comunale di Vibo, la solidarietà di Forza Italia; Intimidazione al presidente del consiglio comunale di Vibo, la solidarietà dell’on. Giuseppe Mangialavori; Vibo, cinque colpi di pistola contro l’auto del presidente del Consiglio comunale: indagini in corso. Vibo Valentia, pioggia di solidarietà bipartisan per Iannello - Numerosi gli attestati di vicinanza al presidente del Consiglio comunale e unanime condanna dopo l’intimidazione ... corrieredellacalabria.it

Vibo, Loschiavo: “L’intimidazione contro Iannello è un attacco frontale alla democrazia” - L’episodio criminale ai danni di Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, rappresenta «un fatto di gravità inaudita e, oltre che un attacco alla persona e all’amministrato ... zoom24.it

Vibo, La Gamba condanna l’intimidazione contro Iannello: “Gesto di inaudita gravità” - Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba, esprime ferma condanna per il grave gesto perpetrato nei confronti del Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Ia ... zoom24.it

Finale emozionante a Vibo Valentia: Deliese battuta 2-1 con il gol decisivo di Mosciaro nel... #coppaitaliadilettanti #DBRossoblùLuzzi #finaleregionale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.