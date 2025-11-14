Intimidazione a Vibo Valentia contro il giornalista Pietro Comito | solidarietà incondizionata dal nostro Gruppo editoriale
Atto intimidatorio nel cuore di Vibo Valentia ai danni del giornalista Pietro Comito, collaboratore dell’emittente televisiva Video Calabria. Persone al momento non identificate hanno danneggiato la sua automobile, parcheggiata in piazza Santa Maria, incidendo con un oggetto appuntito una profonda riga lungo una fiancata. L’episodio è stato denunciato dallo stesso Comito attraverso un video pubblicato sui propri canali social, nel quale ha mostrato il danno e rivolto un messaggio diretto agli autori del gesto. «Lascio la mia auto parcheggiata e ritrovo un bel pensiero da parte di qualcuno. A chi ritiene che io possa fare un passo indietro dico questo: nella mia vita ho incassato colpi ben più duri e li ho affrontati con coraggio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
