Venezuela Trump minaccia nuovo attacco E poi | Vedrei bene un' operazione in Colombia

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano a intensificarsi, con Donald Trump che minaccia un possibile nuovo intervento e menziona anche un'operazione in Colombia. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, sottolinea l'importanza di un dialogo per un rapporto più equilibrato, mentre Trump mantiene una posizione ferma, avvertendo di azioni militari se le richieste non saranno rispettate. La situazione rimane complessa e di difficile previsione.

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mantengono un canale di comunicazione, pur non essendosi ancora parlati direttamente, ma se la prima invita a "lavorare insieme" per "un rapporto equilibrato" il secondo insiste con una linea dura: se a Caracas "non si adegueranno, lanceremo un secondo attacco", così il tycoon ha dichiarato ai giornalisti dal suo aereo presidenziale. "Se non fa ciò che è giusto - riferendosi a Rodriguez - pagherà un prezzo molto alto, probabilmente molto più alto di Maduro", ha detto invece in un'intervista al The Atlantic. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela, Trump minaccia nuovo attacco. E poi: "Vedrei bene un'operazione in Colombia" Leggi anche: Trump avverte il nuovo leader del Venezuela e minaccia Cuba e Colombia Leggi anche: Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia. Il ministro Tajani difende l’attacco: “Legittimo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump rivendica il controllo del Venezuela e rilancia sulla Groenlandia; Trump e le Americhe, oltre Maduro; Trump minaccia Colombia e Messico: «Qualcosa va fatto anche lì». Un americano su tre approva il blitz in Venezuela; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado. Venezuela. Trump minaccia un secondo attacco. E poi: "Vedrei bene un'operazione in Colombia" - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mantengono un canale di comunicazione, pur non ... iltempo.it

Trump minaccia un nuovo intervento in Venezuela e attacca la leadership colombiana - Dichiarazioni dure del presidente statunitense a bordo dell’Air Force One: cresce la tensione in America Latina ... msn.com

Trump minaccia nuovo raid in Venezuela: il piano segreto che può cambiare tutto - Contesto delle tensioni tra Stati Uniti e VenezuelaStati Uniti e Venezuela attraversano da anni una fase di attrito strutturale, alimentata da contras ... assodigitale.it

Venezuela, Trump: "I nostri raid sono stati straordinari. Maduro E' un violento" - facebook.com facebook

Trump: “Non siamo in guerra con il Venezuela, ma bisogna risanare il Paese” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.