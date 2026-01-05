Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia Il ministro Tajani difende l’attacco | Legittimo
La crisi in Venezuela continua a destare preoccupazione internazionale, con dichiarazioni di Trump che definisce il paese “morto” e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il ministro Tajani difende l’azione statunitense, mentre si susseguono minacce a Messico, Cuba e Colombia. Seguiamo gli sviluppi di una situazione complessa, che coinvolge attori regionali e globali, in un quadro di instabilità politica e diplomatica.
Le news in diretta sulla crisi in Venezuela. Dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump parla di un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il tycoon non esclude operazioni militari anche in Messico, Cuba e Colombia. Maduro atteso oggi in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Trump cattura Maduro Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti; Trump attacca il Venezuela e cattura e incrimina Maduro; Il Venezuela e l'escalation con gli Usa: le tappe degli ultimi mesi.
Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it
Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran - Il presidente USA estende le minacce a più nazioni dopo la crisi venezuelana e rilancia l'interesse per il territorio artico ... ilfattoquotidiano.it
Venezuela, l’attacco di Trump e il petrolio: il Paese con il 20% delle riserve mondiali - L’operazione militare lanciata dagli Stati Uniti contro il Venezuela, culminata con l’arresto del presidente Nicolás Maduro e della moglie e il loro trasferimento negli Stati Uniti, dove sono stati in ... tp24.it
Venezuela, la presidente ad interim Rodriguez risponde a Trump: 'Lavoriamo insieme per la pace e il dialogo'. Il presidente colombiano Petro: 'Io narcotrafficante Accusa falsa degli Usa' #ANSA x.com
Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No - facebook.com facebook
