Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia Il ministro Tajani difende l’attacco | Legittimo

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi in Venezuela continua a destare preoccupazione internazionale, con dichiarazioni di Trump che definisce il paese “morto” e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il ministro Tajani difende l’azione statunitense, mentre si susseguono minacce a Messico, Cuba e Colombia. Seguiamo gli sviluppi di una situazione complessa, che coinvolge attori regionali e globali, in un quadro di instabilità politica e diplomatica.

Le news in diretta sulla crisi in Venezuela. Dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump parla di un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il tycoon non esclude operazioni militari anche in Messico, Cuba e Colombia. Maduro atteso oggi in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia: news in diretta

Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Trump cattura Maduro Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti; Trump attacca il Venezuela e cattura e incrimina Maduro; Il Venezuela e l'escalation con gli Usa: le tappe degli ultimi mesi.

venezuela trump 200 paeseVenezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it

Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran - Il presidente USA estende le minacce a più nazioni dopo la crisi venezuelana e rilancia l'interesse per il territorio artico ... ilfattoquotidiano.it

venezuela trump 200 paeseVenezuela, l’attacco di Trump e il petrolio: il Paese con il 20% delle riserve mondiali - L’operazione militare lanciata dagli Stati Uniti contro il Venezuela, culminata con l’arresto del presidente Nicolás Maduro e della moglie e il loro trasferimento negli Stati Uniti, dove sono stati in ... tp24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.