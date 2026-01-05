Venezuela Trump | È un Paese morto ora comandiamo noi E minaccia Messico Cuba e Colombia Il ministro Tajani difende l’attacco | Legittimo

La crisi in Venezuela continua a destare preoccupazione internazionale, con dichiarazioni di Trump che definisce il paese “morto” e rivendica il controllo degli Stati Uniti. Il ministro Tajani difende l’azione statunitense, mentre si susseguono minacce a Messico, Cuba e Colombia. Seguiamo gli sviluppi di una situazione complessa, che coinvolge attori regionali e globali, in un quadro di instabilità politica e diplomatica.

Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran - Il presidente USA estende le minacce a più nazioni dopo la crisi venezuelana e rilancia l'interesse per il territorio artico ... ilfattoquotidiano.it

Venezuela, l’attacco di Trump e il petrolio: il Paese con il 20% delle riserve mondiali - L’operazione militare lanciata dagli Stati Uniti contro il Venezuela, culminata con l’arresto del presidente Nicolás Maduro e della moglie e il loro trasferimento negli Stati Uniti, dove sono stati in ... tp24.it

Venezuela, la presidente ad interim Rodriguez risponde a Trump: 'Lavoriamo insieme per la pace e il dialogo'. Il presidente colombiano Petro: 'Io narcotrafficante Accusa falsa degli Usa' #ANSA x.com

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No - facebook.com facebook

