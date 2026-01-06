Venezuela pure Bertinotti bacchetta Maduro | Burocrate autoritario Chavez era la speranza

In Venezuela, le opinioni si dividono: Bertinotti critica Maduro, definendolo un burocrate autoritario, ricordando invece Chávez come una figura di speranza. Questa trasformazione, comune in molti movimenti rivoluzionari, evidenzia come il ruolo di leader passi spesso da quello di figura ispiratrice a quello di amministratore, con conseguenze sulla direzione politica e sulla percezione pubblica del progetto.

"Come accade di frequente - e non solo in campo rivoluzionario - al profeta subentra l'amministratore. Quella di Maduro è stata una conduzione burocratica e autoritaria. In una situazione difficilissima: erano sistematicamente minacciati da un vicino ingombrante". Lo dice in una intervista a Repubblica Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione comunista. L'immagine di Maduro in tuta e manette mette "una grande tristezza. Mette in luce l'arroganza e la prepotenza del potere, fuori da ogni legge". "Di dittatori ce ne sono molti altri, anche peggiori. È stato un atto di pirateria politico-istituzionale senza legittimità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

