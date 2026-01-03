Maduro chi è l' ex autista di bus e sindacalista delfino di Chavez e suo successore alla presidenza del Venezuela

Nicolas Maduro, ex autista di bus e sindacalista, è diventato presidente del Venezuela dopo la morte di Hugo Chavez. La sua leadership ha segnato un periodo di sfide politiche ed economiche per il paese. Recentemente, si sono diffuse notizie di un’operazione internazionale contro Maduro, che avrebbe portato al suo arresto. In questa analisi, si approfondiscono gli eventi e le implicazioni di questa situazione.

