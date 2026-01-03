Maduro chi è l' ex autista di bus e sindacalista delfino di Chavez e suo successore alla presidenza del Venezuela
Nicolas Maduro, ex autista di bus e sindacalista, è diventato presidente del Venezuela dopo la morte di Hugo Chavez. La sua leadership ha segnato un periodo di sfide politiche ed economiche per il paese. Recentemente, si sono diffuse notizie di un’operazione internazionale contro Maduro, che avrebbe portato al suo arresto. In questa analisi, si approfondiscono gli eventi e le implicazioni di questa situazione.
«Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez
Leggi anche: Nicolás Maduro, ritratto del Presidente del Venezuela: da autista di bus a capo di Stato fino alla cattura ordinata da Trump
Maduro, chi è l'ex autista di bus e sindacalista delfino di Chavez e suo successore alla presidenza del Venezuela - Nicolás Maduro Moros è stato il presidente del Venezuela dal 2013 a oggi fino alla cattura da parte degli Usa dopo l'attacco deciso da Donald Trump. affaritaliani.it
Chi è Nicolas Maduro, presidente del Venezuela arrestato dagli Stati Uniti - Chi è Nicolas Maduro, ex delfino di Hugo Chavez e dal 2013 presidente del Venezuela, arrestato dagli Stati Uniti. msn.com
Chi è Nicolás Maduro e cosa succede in Venezuela dopo le elezioni presidenziali - Nicolás Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela nonostante i sondaggi mostrassero in netto vantaggio il candidato dell’opposizione. fanpage.it
Chi è Nicolas #Maduro, il Presidente del #Venezuela catturato dagli USA. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.