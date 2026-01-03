Maduro catturato chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez

Dopo l’annuncio della cattura di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, si apre una nuova fase politica nel paese. Maduro, che ha preso il potere dopo Chávez, rappresenta una figura centrale nella storia recente venezuelana. La sua detenzione solleva interrogativi sul futuro della leadership e sulla stabilità politica del Venezuela, un paese già segnato da profonde crisi economiche e sociali.

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, accompagnati da forti esplosioni. Nicolas Maduro, 63 anni, è presidente del Venezuela dal 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, presidente populista . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Chi è Nicolás Maduro, il presidente venezuelano catturato dagli Stati Uniti Leggi anche: Venezuela, l’annuncio di Trump: “Catturato Maduro” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez - Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, ... adnkronos.com

