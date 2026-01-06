Venezuela nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas – La diretta

Nella notte a Caracas si sono verificati scontri vicino al palazzo del governo. Nel frattempo, a New York, il presidente destituito Nicolás Maduro ha partecipato alla prima udienza del processo per traffico di droga e armi, dichiarandosi innocente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie che coinvolgono il Venezuela e gli Stati Uniti.

Dopo la sua cattura sabato scorso in seguito a un blitz degli Stati Uniti, il presidente destituito del Venezuela, Nicolas Maduro, è apparso davanti a un tribunale di New York ieri (lunedì) per la prima udienza del processo a suo carico per traffico internazionale di droga e di armi, dichiarandosi innocente. A Caracas, intanto, la nuova presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha giurato, poche ore dopo aver ammorbidito la sua posizione verso Washington e aperto alla collaborazione con gli Usa. Nella notte italiana spari vicino al palazzo del governo nella capitale venezuelana.

Venezuela, sparatoria nella notte nei pressi del Palazzo del governo - Gli spari sarebbero infatti da attribuire a “un incidente provocato da una confusione interna tra le forze di sicurezza” ... ilsole24ore.com

È una notte buia a Caracas, dopo l’attacco americano contro il Venezuela, con la cattura di Maduro e di sua moglie Cilia - facebook.com facebook

#PrimaPagina Gli #Usa attaccano il #Venezuela Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese. Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione» osservatoreromano.va/it/ x.com

