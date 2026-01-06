Paura a Caracas intensa sparatoria vicino al Palazzo di Miraflores | allarme rientrato

Nelle vicinanze del Palazzo di Miraflores a Caracas si è verificata una sparatoria intensa, generando momenti di tensione nella zona. Durante l'incidente, sono stati impiegati droni di sorveglianza senza comunicazione preventiva al personale presente sul territorio. L’allarme è stato successivamente rientrato, ma l’evento ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle operazioni di sicurezza nella capitale venezuelana.

Nell'area sarebbero stati dispiegati droni di sorveglianza senza che il personale a terra fosse stato preventivamente informato dell'operazione. Alla vista dei droni che sorvolavano la zona, alcuni agenti avrebbero aperto il fuoco, ritenendoli una minaccia.

