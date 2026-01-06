Caracas intensa sparatoria vicino a Palazzo di Miraflores sede del governo venezuelano

Nelle vicinanze del Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano a Caracas, si sono verificati diversi spari. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità e delle forze di sicurezza, senza ancora dettagli ufficiali sulle cause o eventuali conseguenze. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le forze dell'ordine investigano sull'accaduto.

Numerosi colpi d'arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi del Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano, a Caracas. Lo riferiscono i media locali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

