Carboni al Racing accordo chiuso per il nuovo prestito dall’Inter | il trequartista è già in Argentina

Valentin Carboni si trasferisce dal Bologna al Racing Club di Avellaneda con un accordo di prestito concluso tra Inter e club argentino. Il trequartista, già in Argentina, riparte dalla sua terra natale per consolidare la propria crescita. La collaborazione tra le società ha reso possibile questa operazione, offrendo a Carboni l’opportunità di giocare in un campionato competitivo e di fare esperienza nel calcio sudamericano.

Carboni torna in Argentina: prestito al Racing definito con l'Inter, operazione chiusa grazie a questo fattore Valentin Carboni saluta l'Europa e riparte da casa. Il talentuoso classe 2005, reduce da un'esperienza poco brillante al Genoa, ha scelto di tornare in Argentina per ritrovare continuità e serenità. Ad accoglierlo sarà il Racing Avellaneda, club storico oggi .

Tyc Sports – Carboni già oggi in Argentina: accordo con il Racing, decisiva la sua volontà - Il fantasista classe 2005 lascia il Genoa e va a giocare in patria: intesa totale con l'Inter, ufficialità in arrivo ... msn.com

Calciomercato Lazio | Carboni riparte subito: va in Argentina da Milito - Il trequartista argentino lascia subito il Genoa e torna all'Inter, proprietà del suo cartellino. lalaziosiamonoi.it

TyC Sports - Valentin #Carboni, vince la volontà del #Racing: il prestito durerà per tutto il 2026 x.com

Clamorosi aggiornamenti su Carboni e Asllani Per il trequartista argentino è tutto fatto: lascia il Genoa, dove era in prestito dall'Inter e dove ha trovato davvero poco spazio, e va al Racing in Argentina (l'ex squadra di Lautaro) per provare a trovare mag - facebook.com facebook

