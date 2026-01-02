Valentin Carboni lascia il Genoa dopo aver risolto anticipatamente il prestito e torna all’Inter. Tuttavia, il suo futuro sembra ancora incerto, con possibilità di un nuovo trasferimento in Argentina, al Racing di Milito. Questa vicenda segna un nuovo passaggio nella carriera del giovane trequartista, che continuerà a seguire aggiornamenti sulle sue prossime tappe.

Nuova tappa in arrivo per Valentin Carboni. Il trequartista argentino lascia il Genoa con la risoluzione anticipata del prestito concordato in estate e farà ritorno all' Inter, ma solo di passaggio: salvo sorprese, infatti, il suo futuro immediato sarà ancora lontano da Milano. Ritorno all'Inter, ma solo momentaneo. Il piano del club nerazzurro è chiaro: Carboni rientra formalmente alla base, ma non resterà in rosa. L'idea è quella di garantirgli continuità e minuti in un contesto dove possa tornare protagonista, dopo mesi non semplici e con uno spazio ridotto in Serie A. Destinazione Racing Avellaneda: "da Milito" in prestito.

© Sport.periodicodaily.com - Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito

