Valentin Carboni saluta il Genoa! Il messaggio del centrocampista argentino dopo la risoluzione anticipata del prestito – FOTO

Valentin Carboni ha comunicato sui social il suo saluto al Genoa, dopo la risoluzione anticipata del prestito. L’argentino ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta nel club, ringraziando i tifosi e lo staff per il supporto durante il periodo trascorso a Genova. Questa decisione segna la fine di un capitolo importante nel suo percorso professionale, lasciando un ricordo positivo tra le parti coinvolte.

di Paolo Moramarco Valentin Carboni saluta il Genoa con un messaggio toccante sui social. Le parole dell'argentino dopo la chiusura anticipata del prestito. Si chiude anticipatamente l'avventura di Valentin Carboni al Genoa. Il giovane talento argentino, classe 2005, ha deciso di interrompere il prestito con il club ligure, dove ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Daniele De Rossi. Il giocatore di proprietà dell' Inter ha quindi preso la decisione di trasferirsi al Racing Avellaneda, in Argentina, con un prestito che si estenderà fino alla fine della stagione. Carboni ha voluto dedicare un commosso messaggio di saluto al Genoa e ai suoi tifosi tramite i social.

Genoa | Carboni saluta: “Grazie per avermi ridato fiducia. Sarò sempre uno di voi” - È con un messaggio via social che Carboni ha chiuso la sua breve parentesi al Genoa fatta di 15 presenze e un gol segnato in Coppa Italia ... buoncalcioatutti.it

Carboni al Racing, accordo chiuso per il nuovo prestito dall’Inter: il trequartista è già in Argentina - Carboni torna in Argentina: prestito al Racing definito con l’Inter, operazione chiusa grazie a questo fattore Valentin Carboni saluta l’Europa e riparte da casa. calcionews24.com

TyC Sports - Valentin #Carboni, vince la volontà del #Racing: il prestito durerà per tutto il 2026 x.com

Ma come mai tale Valentin Carboni continua a girare squadre in prestito senza lasciare traccia Strano perché avevo letto ,non mi ricordo dove,che valeva 50 dobloni - facebook.com facebook

