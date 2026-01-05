Operazione Absolute Resolve | così l’intelligence Usa ha portato alla cattura di Maduro

L’operazione “Absolute Resolve”, condotta il 3 gennaio a Caracas, ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Attraverso l’impiego di oltre 150 mezzi aerei, gruppi navali e satelliti, diverse agenzie d’intelligence hanno collaborato per raccogliere informazioni cruciali. Questa operazione dimostra l’efficacia della cooperazione tra agenzie e l’importanza di tecnologie avanzate nel contesto delle operazioni di intelligence internazionale.

Dietro l’operazione militare Absolute Resolve, questo il nome di quanto accaduto a Caracas il 3 gennaio, con oltre 150 mezzi aerei, gruppi navali e satelliti impiegati, c’è stato il lavoro diverse agenzie d’intelligence che hanno fornito una mole di informazioni essenziali per catturare il leader Nicolás Maduro mentre si trovava a Caracas, ovvero dove si sentiva più al sicuro. Tali agenzie hanno creato squadre di crisi specializzate che hanno inviato in continuazione, per settimane, informazioni al Comando Operazioni Speciali e al Comando Militare del Sud. Il ruolo dell’intelligence e della NSA. 🔗 Leggi su Panorama.it

