Operazione Absolute Resolve | così l’intelligence Usa ha portato alla cattura di Maduro
L’operazione “Absolute Resolve”, condotta il 3 gennaio a Caracas, ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Attraverso l’impiego di oltre 150 mezzi aerei, gruppi navali e satelliti, diverse agenzie d’intelligence hanno collaborato per raccogliere informazioni cruciali. Questa operazione dimostra l’efficacia della cooperazione tra agenzie e l’importanza di tecnologie avanzate nel contesto delle operazioni di intelligence internazionale.
Dietro l’operazione militare Absolute Resolve, questo il nome di quanto accaduto a Caracas il 3 gennaio, con oltre 150 mezzi aerei, gruppi navali e satelliti impiegati, c’è stato il lavoro diverse agenzie d’intelligence che hanno fornito una mole di informazioni essenziali per catturare il leader Nicolás Maduro mentre si trovava a Caracas, ovvero dove si sentiva più al sicuro. Tali agenzie hanno creato squadre di crisi specializzate che hanno inviato in continuazione, per settimane, informazioni al Comando Operazioni Speciali e al Comando Militare del Sud. Il ruolo dell’intelligence e della NSA. 🔗 Leggi su Panorama.it
Com'è andata l'operazione "Absolute Resolve" e cosa succede adesso - Dalla conferenza stampa di Trump, il generale Dan Caine offre alcuni dettagli della missione lampo a Caracas, pianificata per mesi e condotta senza coinvolgere il Congresso, con la Delta Force e il su ... ilfoglio.it
Gli Stati Uniti lanciano l’operazione “Absolute Resolve”: catturato Maduro in un intervento militare senza precedenti - In un contesto narrativo di forte tensione geopolitica, gli Stati Uniti guidati dal presidente Donald Trump avviano un massiccio intervento militare in Venezuela, culminato — secondo la ricostruzione ... online-news.it
Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA
Della clamorosa operazione “Absolute Resolve” degli Stati Uniti continuano ad emergere nuovi elementi. Dall’utilizzo del RQ-170 Sentinel - il drone da ricognizione noto come la “Bestia di Kandahar” - alle talpe interne della Cia, che sapeva non solo gli spost - facebook.com facebook
Absolute Resolve apre imprevedibili scenari in America Latina e nel mondo tripolare con Russia e Cina. Ma la domanda più urgente è se gli Usa aggrediranno l'Iran. Il punto di Falconi. x.com
