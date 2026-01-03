Venezuela | le tappe dell’operazione Usa che hanno portato alla cattura di Maduro

L’operazione statunitense che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della sua consorte in Venezuela si inserisce in un contesto di anni di attività strategica degli Stati Uniti nella regione caraibica. Tra sanzioni, accuse e operazioni antidroga, questa vicenda segna un momento cruciale nel controllo politico e militare dell’area, riflettendo le complesse dinamiche geopolitiche tra Washington e Caracas.

L'ultimo attacco statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro e della moglie rappresentano l'esito di anni di strategia americana, tra incriminazioni, sanzioni, operazioni antidroga e massiccio dispiegamento militare nella regione caraibica. Ecco le principali tappe. PRESSIONI GIUDIZIARIE E INCRIMINAZIONI. Maduro è stato ricercato dagli Stati Uniti per anni. Nel marzo 2020, un tribunale del Southern District di New York lo ha incriminato per narcoterrorismo, cospirazione per importazione di cocaina e reati correlati. Secondo le autorità americane, Maduro e il suo entourage hanno collaborato con le Farc colombiane per traffico di droga e armi verso gli Stati Uniti.

