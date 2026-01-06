UniCredit la partecipazione in Alpha Bank sale quasi al 30%

UniCredit ha aumentato la propria quota in Alpha Bank, portandola dal 10% al 29,8%. L’operazione, avvenuta dopo l’autorizzazione della Bce, è stata realizzata attraverso la gestione di strumenti derivati. Questa variazione rappresenta un passo importante nelle strategie di investimento della banca, che continua a rafforzare la propria presenza nel settore bancario europeo.

UniCredit dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni dalla Bce ha esercitato alcuni derivati spostando la propria partecipazione in Alpha Bank dal 10 al 29,8 per cento. Equita ricorda come l’operazione fosse attesa e che “il consolidamento secondo equity method dell’ulteriore 20 per cento in Alpha Bank è atteso avere un impatto sul Cet1 pari a meno 80 punti base, che verrà in parte compensato dall’ottenimento del Danish Compromise sulle attività assicurative (più 60 punti base)”. Al terzo trimestre del 2025 il Cet1 pro-forma di UniCredit era pari al 14,6 per cento. La banca ha inoltre dichiarato in un comunicato stampa che, dopo aver completato la seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, ha raggiunto complessivamente il 2,88 per cento del proprio capitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

