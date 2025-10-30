Unicredit sale al 29,5% di Alpha Bank e si prepara all’Opas della seconda banca greca con € 8 mld di capitalizzazione
UniCredit attende le ultime approvazioni regolamentari per consolidare la partecipazione indiretta in Alpha Bank, rafforzando la partnership strategica UniCredit ha ricevuto l'autorizzazione dalla BCE ad acquisire una partecipazione diretta Alpha Bank S.A. (“Alpha Bank”) fino al 29,9%. Tale a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
