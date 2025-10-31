Il gruppo Unicredit guidato da Andrea Orcel è salito al 29,5 per cento di Alpha Bank, una delle principali banche della Grecia. Una mossa che potrebbe preludere a una di quelle integrazioni bancarie tra paesi tanto ben viste a Bruxelles quanto osteggiate dai governi. Da diversi governi, italiano, tedesco, spagnolo, ma non da quello greco, che ha da subito accolto favorevolmente l’investimento di Unicredit definendolo una sorta di “voto di fiducia” nei confronti del paese e un’opportunità di rafforzamento del sistema finanziario europeo. “Non a caso quest’anno assegneremo il Premio Bruno Leoni alla Grecia nelle mani del governatore della banca centrale, Yannis Stournaras”, dice al Foglio l’economista Nicola Rossi, consigliere del think tank del pensiero liberale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Unicredit-Alpha Bank. La lezione europeista della Grecia sulle banche