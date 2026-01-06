Il Circolo Artistico di Arezzo si conferma come punto di riferimento culturale della città, offrendo una serata dedicata alla musica e all’arte. L’evento, svoltosi il 6 gennaio 2026, ha visto la partecipazione di artisti e appassionati, contribuendo a rafforzare il ruolo del circolo come spazio di incontro e promozione culturale. Un appuntamento che sottolinea l’importanza della scena artistica locale e il suo continuo fermento.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Una serata di altissima levatura culturale ha animato ieri il Circolo Artistico di Arezzo, che si riconferma ancora una volta come fulcro imprescindibile della vita musicale e artistica della città. In una cornice elegante e carica di storia, il pubblico ha preso parte a un evento intenso, emozionante e di grande valore simbolico. Cuore della serata è stato il sentito omaggio alla carriera del baritono di fama internazionale Mario Cassi, ripercorsa con competenza e partecipazione dal Presidente del Circolo Artistico Federico Calvelli e dal Prof Claudio Santori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una serata di grande musica e cultura al Circolo Artistico di Arezzo

Leggi anche: Alberto Cartuccia Cingolani in concerto al Circolo Artistico di Arezzo

Leggi anche: Confcommercio festeggia 80 anni ad Arezzo: una grande serata al Teatro Petrarca

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Concerto di fine anno al Teatro Lirico di Cagliari; Il 2026 all’insegna della grande musica: successo per il Gala lirico di Capodanno al Teatro Civico; Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; Sanità Tà Tà 2026: al Rione Sanità torna la notte bianca della Musica.

Lazzaretto Estate, serate di grande musica e comicità - Una proposta artistica che abbraccia diversi generi e fasce d’età, alternando star del web, riflessioni sulle tematiche sociali, jazz e rock, fino ai successi intramontabili. ecodibergamo.it

Le stanze dell'Opera: una grande serata per celebrare la musica lirica a Talla - Il 23 agosto alle ore 21,15 in Piazza Landi, Talla ospita una serata di musica lirica di altissimo livello, grazie all'iniziativa “Le Stanze dell'Opera” della Fondazione Guido d'Arezzo, di cui sarà ... lanazione.it

Una serata per celebrare arte, danza, teatro, sport e cucina: la «Notte della Cultura» a Osio Sotto - «L’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, rielaborandole con un personale e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da ... ecodibergamo.it

Primi in classifica, una grande vittoria e una serata fantastica! Quante esultanze rossoblu! Le foto della nostra Sara Bonelli #pallacanestromontecatini #lattecnicagemamontecatini - facebook.com facebook