Alberto Cartuccia Cingolani in concerto al Circolo Artistico di Arezzo

Il Circolo Artistico di Arezzo ospiterà il recital di Alberto Cartuccia Cingolani, giovane e talentuoso pianista, domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:30. L'evento fa parte dell'iniziativa “Bambini prodigio nella Storia della Musica” e si svolge nel prestigioso Salone delle Feste, offrendo un'importante occasione di approfondimento e valorizzazione del talento giovanile.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – . "Bambini prodigio n ella Storia della Musica" – Domenica 14 dicembre 2025, ore 17:30 Il Circolo Artistico di Arezzo, fondato nel 1912 e da sempre punto di riferimento culturale della città, ospiterà domenica 14 dicembre 2025, alle ore 17:30 nel Salone delle Feste, un evento musicale di grande rilievo: il récital del giovane pianista Alberto Cartuccia Cingolani, presentato nell'ambito dell'incontro "Bambini prodigio nella Storia della Musica". L'introduzione sarà affidata al Prof. Claudio Santori.

