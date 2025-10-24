Confcommercio festeggia 80 anni ad Arezzo | una grande serata al Teatro Petrarca

Arezzo, 24 ottobre 2025 – . L'appuntamento per tutti gli associati è fissato mercoledì 29 ottobre alle ore 21. “Ricordiamo il futuro”: è questo lo slogan scelto per celebrare gli 80 anni della Confcommercio ad Arezzo, un traguardo importante che diventa occasione di festa, riflessione e rinnovato impegno verso il domani. L'appuntamento è per mercoledì 29 ottobre alle ore 21 nel Teatro Petrarca di Arezzo. Sarà una serata speciale, riservata agli imprenditori e alle imprenditrici associate, che potranno partecipare insieme ai loro familiari e collaboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

