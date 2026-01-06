Il Siena ottiene un punto importante ad Altopascio, un risultato positivo considerando la solidità dell’avversario, ancora imbattuto in casa. La squadra, non senza difficoltà, ha dimostrato carattere e compattezza, trovando in questa trasferta un risultato che può rappresentare una base da cui ripartire. Nonostante i problemi di forma e le sfide del momento, il pareggio acquisito lascia spazio a speranze e motivazioni per le prossime gare.

Considerando il valore dell’avversario, che sul proprio campo non ha ancora mai perso, e il momento attraversato dalla squadra, pur ‘mitigato’ dalla vittoria di Trestina, prima della sosta per il Natale, quello conquistato ad Altopascio, per il Siena, è decisamente un buon punto. Per quanto non sia servito a dare una scossa alla classifica, ha permesso a Somma e compagni di dare continuità all’ultimo risultato, tenendo lontani i fantasmi della crisi. In un altro periodo, probabilmente, l’amarezza avrebbe sovrastato l’appagamento, ma di questi tempi è un soldino da tenersi stretto. Perché se è vero che la Robur, la partita avrebbe potuto vincerla, avrebbe pure potuto perderla, meglio guardare il bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Robur con tanti, troppi problemi . Il punto preso ad Altopascio è positivo

Leggi anche: La Robur vuole iniziare bene il 2026. Ad Altopascio operazione continuità

Leggi anche: Vai Robur! Attacco al Tau Altopascio. Bellazzini: "Partita piena di insidie"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Robur, una vittoria che fa ’respirare’ I problemi restano tanti e complicati - Un successo, quello sull’Imolese, arrivato al Franchi dopo oltre due mesi di astinenza (l ... lanazione.it

TANTI AUGURI, SAMUIL! Buon compleanno al nostro Samuil Valchinov che oggi compie 24 anni! #tantiauguri #samuilvalchinov #ravenna #portoroburcosta2030 #volley #giallorossi #forzaravenna @fipavemiliaromagna @legavolley @federazioneitalian - facebook.com facebook