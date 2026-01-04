La Robur affronta oggi al Tau di Altopascio la seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria a Trestina. Bellazzini sottolinea che si tratta di una gara complessa, ricca di insidie. La squadra cerca continuità e risultati positivi in una sfida importante per il prosieguo del campionato.

Seconda trasferta consecutiva per la Robur che oggi ad Altopascio cerca il bis dopo il successo di Trestina. Tommaso Bellazzini (nella foto), tecnico bianconero, ieri alla vigilia è partito dal bilancio del girone di andata, chiuso a 25 punti. "È stato un girone diviso in due parti: la prima, dal punto di vista delle prestazioni, è stata molto positiva; la seconda, invece, decisamente negativa, soprattutto per i risultati. L’analisi, inevitabilmente, risulta un po’ condizionata da questi ultimi. Alcuni aspetti non sono stati all’altezza, ma se consideriamo l’insieme delle prestazioni, credo che la maggior parte sia stata interpretata complessivamente bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vai Robur! Attacco al Tau Altopascio. Bellazzini: "Partita piena di insidie"

Leggi anche: Il prossimo avversario. Foligno di qualità. Domenica partita piena di insidie

Leggi anche: Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vai Robur! Attacco al Tau Altopascio. Bellazzini: Partita piena di insidie.

Robur, attacco al Follonica Gavorrano. Bellazzini: "Serve massima attenzione" - L’allenatore della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), inserisce il Follonica Gavorrano tra le quattro- lanazione.it

La Robur piazza il colpo in attacco. Tommaso Andolfi veste bianconero - Adesso è ufficiale: Tommaso Andolfi (nella foto) è un nuovo giocatore della Robur. lanazione.it

Domani 4 gennaio alle ore 14.30, ad Altopascio, la Robur fa visita al Tau nella prima giornata del girone di ritorno. La gara sarà trasmessa in diretta su Canale 3 Toscana Segui il live streaming ogni giorno su www.canale3.tv, sul canale 84 del digitale terres - facebook.com facebook