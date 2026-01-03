La Robur vuole iniziare bene il 2026 Ad Altopascio operazione continuità
La Robur si prepara a iniziare il 2026 con un rinnovato impegno, puntando sulla continuità a Altopascio. La recente vittoria a Trestina ha rappresentato un passo importante per stabilizzare i risultati dopo un periodo difficile. Mister Bellazzini e la squadra mirano a consolidare il lavoro svolto, affrontando la nuova stagione con determinazione e attenzione ai dettagli.
La vittoria di Trestina, per la Robur, è servita per tamponare "l’emorragia di risultati", così mister Bellazzini, che aveva caratterizzato gli ultimi mesi del 2025. La luce alla fine del tunnel, il modo più giusto, per Somma e compagni, per togliersi di dosso il peso del non-successo e l’ombra dei play out e poter liberare la mente in vista della seconda parte di stagione. Perché possa essere anche una ripartenza è necessario che il successo del Casini trovi continuità: domani pomeriggio la Robur è attesa dalla prima partita del nuovo anno, la trasferta sul campo della terza forza del girone, il Tau Altopascio, undici lunghezze avanti, ancora imbattuta tra le mura amiche del Comunale (7 vittorie e 2 pareggi lo score). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
