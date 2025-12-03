Alluvione in Indonesia l’acqua fangosa ricopre l’isola di Sumatra | si cercano i dispersi

L’acqua fangosa alluvionale ricopre Tapanuli, in Indonesia, dopo che le forti piogge della scorsa settimana hanno causato devastanti inondazioni e frane sull’ isola di Sumatra. Oltre 712 persone sono morte e centinaia sono ancora disperse. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alluvione in Indonesia, l’acqua fangosa ricopre l’isola di Sumatra: si cercano i dispersi

