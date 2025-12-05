Sos alluvione a Bologna | le nuove mappe del rischio e le istruzioni per i cittadini

Bologna, 5 dicembre 2025 – Più sicurezza in caso di alluvioni o allerte meteo con il nuovo piano di protezione civile del Comune di Bologna. La giunta, infatti, “ha approvato uno stralcio del ‘piano’ con l’aggiornamento di tutti i rischi idraulici a cui una città può essere esposta. Oggi parliamo del rischio alluvionale e le novità sono molte: dall’adeguamento alle normative nazionali e regionali alla riorganizzazione del Coc (Centro operativo comunale) per renderlo più efficiente e pronto a reagire in ogni fase di allerta”, spiega l’assessora alla Sicurezza, Matilde Madrid, che ha definito la nuova misura “fondamentale per la sicurezza della città”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos alluvione a Bologna: le nuove mappe del rischio e le istruzioni per i cittadini

