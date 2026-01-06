Un macabro ritrovamento il figlio e l' anziana madre trovati morti nell' abitazione
A Lugo, in via Risorgimento, è stato rinvenuto il corpo di madre e figlio all’interno di un’abitazione. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio. Le circostanze dell’accaduto sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Non sono ancora note le cause del decesso e si attendono eventuali sviluppi.
Macabro ritrovamento in una casa a Lugo, in via Risorgimento, dove madre e figlio sono stati trovati morti nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio. La donna aveva 87 anni, mentre il figlio 61 anni, due persone con problematiche sociali tanto che pare non avessero contatti con i familiari dallo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
