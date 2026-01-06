Un macabro ritrovamento il figlio e l' anziana madre trovati morti nell' abitazione

A Lugo, in via Risorgimento, è stato rinvenuto il corpo di madre e figlio all’interno di un’abitazione. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio. Le circostanze dell’accaduto sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Non sono ancora note le cause del decesso e si attendono eventuali sviluppi.

Coppia di anziani trovata morta in casa: la macabra scoperta del figlio, i corpi vicino alla scala. Nessuna pista è esclusa - Una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di Castiglione Olona, poco meno di 7. msn.com

Scheletro lungo la scarpata della ferrovia: il macabro ritrovamento durante dei lavori. Sarebbe un anziano scomparso da due anni - Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di lunedì 3 novembre a Vigonza, nella zona dell'ecocentro dove passa la ferrovia: alcuni operai hanno ritrovato delle ossa. ilgazzettino.it

Trovato morto in un baule. I fratelli: Sta dormendo - Vita in diretta 15/12/2025

CAPACCIO PAESTUM, RINVENUTO CADAVERE ALL’INTERNO DI UNA ROULOTTE Macabro ritrovamento questa sera a Capaccio Paestum all’interno di una roulotte parcheggiata lungo via Fidia dove è stato scoperto il corpo di un uomo in avanzato stato di x.com

NewSicilia. . TgFlash del 3 gennaio EDIZIONE MATTINA • Macabro ritrovamento a Carini: due amici trovati morti in casa https://tinyurl.com/2xf9u8ut • Cadavere seminudo su una spiaggia di Milazzo: l’allarme di un passante https://tinyurl.com/bdf3p - facebook.com facebook

