Tragedia in un’abitazione di Uggiate | marito e moglie trovati morti a dare l’allarme il figlio che era andato a trovarli

Tragedia in un’abitazione di Uggiate: marito e moglie sono stati trovati morti. A scoprire la scena è stato il loro figlio, che si era recato a trovarli nel tardo pomeriggio. Le autorità sono intervenute per le verifiche del caso. La comunità è rimasta sconvolta dall’accaduto.

Uggiate con Ronago, 20 dicembre 2025 – Sono stati trovati dal figlio, che è andato a casa loro nel tardo pomeriggio di oggi. Ma la coppia, 78 anni lui e 77 lei, era ormai senza vita pare da ore, così come il loro cagnolino, all'interno di una villetta di via Stefano Borgonovo, nella zona del campo sportivo della frazione Ronago, 1.600 abitanti. Gli accertamenti . A una prima ipotesi, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno reso necessario svolgere alcuni approfondimenti, tra cui l'esame del medico legale, prima di affermare con certezza cosa è avvenuto all'interno della villetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in un'abitazione di Uggiate: marito e moglie trovati morti, a dare l'allarme il figlio che era andato a trovarli

