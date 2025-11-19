Madre e figlio trovati morti a Lecce Najoua Minnito avrebbe ucciso il figlio di otto anni

È stato il padre di Elia Perrone, il piccolo di 8 anni, ritrovato morto in casa ieri pomeriggio a Calimera, in provincia di Lecce a dare l’allarme. Poco prima un sommozzatore aveva trovato in mare a Torre dell’Orso il corpo senza vita della madre 35enne Najoua Minnito. Sul corpo del piccolo i segni di una probabile morte traumatica. Su questo sono in corso le indagini dei carabinieri. I due vivevano separati. L’ipotesi è quella di omicidio-suicidio. Dei corpi è stata scoperta prima la mamma, il cui corpo è stato trovato in mare da un sub, tra Torre Dell’Orso e Calimera, poi il piccolo nell’abitazione dove i due vivevano in via Montinari a Calimera. 🔗 Leggi su Open.online

