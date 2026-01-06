Il rappresentante Marattin invita la Ue a ratificare prontamente l’accordo con Mercosur, valutando anche un’estensione al Venezuela. In un contesto di attese di riforme più ampie, questa azione può rappresentare un passo concreto per rafforzare il ruolo internazionale dell’Unione Europea, mostrando capacità di decisione e apertura verso nuovi accordi commerciali.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "In attesa di altro (difesa comune, abolizione voto unanimità, mercato unico dei capitali, riforma istituzionale, riforma del budget Ue ecc), c'è una cosa che la Ue può fare subito per affermare di voler essere un attore globale. Ratificare subito l'accordo di libero scambio con il Sud America". Così il deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, in un post sui social. "E chissà - aggiunge Marattin - magari un giorno estenderlo anche al Venezuela libero e democratico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue-Mercosur: Marattin, 'ratificare subito accordo e magari estenderlo a Venezuela'

Leggi anche: Slitta firma dell'accordo Ue-Mercosur

Leggi anche: Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-Ue

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

MERCOSUR, MARATTIN (PLD): RATIFICARE ACCORDO - "In attesa di altro (difesa comune, abolizione voto unanimità, mercato unico dei capitali, riforma istituzionale, riforma del budget Ue ecc), c’è una cosa che la Ue può fare subito per a ... 9colonne.it

Mercosur, la battaglia per la ratifica dell’accordo tra Ue e America Latina è solo all’inizio - Se l’esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato poco entusiasmo per la firma della presidente della Commissione, Ursula ... ilfattoquotidiano.it

Mercosur, in bilico (all’ultimo miglio) l’accordo commerciale Ue-Sudamerica. Parigi chiede lo stop, Roma: “Più garanzie” - Il patto commerciale tra UE e Sudamerica vacilla nella fase finale. ilfattoquotidiano.it

#Cit: il deputato Liberaldemocratico Luigi Marattin boccia la legge di bilancio: "Si bruciano miliardi per bandierine elettorali mentre il ceto medio resta a secco" Nell'intervista: Le "bandierine" di Salvini: 2 miliardi sprecati per pensioni e rottamazioni che pot - facebook.com facebook