Slitta firma dell' accordo Ue-Mercosur

La firma dell’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur, originariamente prevista, è stata posticipata a gennaio dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La decisione arriva in un contesto di attese e sfide geopolitiche, segnando un momento di riflessione sui rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. Un rinvio che potrebbe influenzare le dinamiche economiche e politiche del futuro prossimo, aprendo nuovi scenari di negoziazione e collaborazione.

21.32 La presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato ai leader Ue il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale con il Mercosur (Mercato comune del Sudamerica). Lo riferisce una fonte diplomatica a margine del vertice Ue, confermando lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista del 20 dicembre. Per protesta contro l'intesa, migliaia di agricoltori hanno lanciato pietre e ortaggi contro la polizia a Bruxelles, dove è riunito il Consiglio europeo.

Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue - E Lula tuona: "O si firma adesso, o non si firmerà più, almeno finché io sono presidente". ilfoglio.it

Mercosur, perché Italia e Francia frenano l’accordo Ue - Mercosur, l’accordo Ue a rischio rinvio: Italia e Francia frenano per tutelare gli agricoltori. businesspeople.it

