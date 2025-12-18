Slitta firma dell' accordo Ue-Mercosur

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La firma dell’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur, originariamente prevista, è stata posticipata a gennaio dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La decisione arriva in un contesto di attese e sfide geopolitiche, segnando un momento di riflessione sui rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. Un rinvio che potrebbe influenzare le dinamiche economiche e politiche del futuro prossimo, aprendo nuovi scenari di negoziazione e collaborazione.

Immagine generica

21.32 La presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato ai leader Ue il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale con il Mercosur (Mercato comune del Sudamerica). Lo riferisce una fonte diplomatica a margine del vertice Ue, confermando lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista del 20 dicembre. Per protesta contro l'intesa, migliaia di agricoltori hanno lanciato pietre e ortaggi contro la polizia a Bruxelles, dove è riunito il Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Cos'è il Mercosur, cosa prevede il testo dell'accordo con l'Ue e quali sono i nodi critici

Leggi anche: Francia, agricoltori in rivolta a Versailles contro l'accordo Ue-Mercosur

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Se l’Italia non dà l’ok ora, l’accordo Ue-Mercosur salta. Parla Cimmino, vicepresidente di Confindustria; L’EUDR “slitta” di un anno, tempo utile per l’Accordo di Associazione; DAZI: Firma accordo con Mercosur previsto entro fine anno - Commissione Ue; Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue.

slitta firma accordo ueIl Mercosur slitta a gennaio. I trattori assediano Bruxelles - In serata Ursula von der Leyen ha informato i leader Ue di una decisione rimasta in bilico fino all'ultimo, accogliendo le richieste di Italia e Francia: il rinvio a gennaio del sigillo - ansa.it

slitta firma accordo ueMeloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue - E Lula tuona: "O si firma adesso, o non si firmerà più, almeno finché io sono presidente". ilfoglio.it

slitta firma accordo ueMercosur, perché Italia e Francia frenano l’accordo Ue - Mercosur, l’accordo Ue a rischio rinvio: Italia e Francia frenano per tutelare gli agricoltori. businesspeople.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.