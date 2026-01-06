tutto sulla diva del primo nudo al cinema

Clara Calamai, simbolo del primo nudo al cinema italiano, incarna eleganza e raffinatezza. Con il suo aspetto slanciato, il collo lungo e uno sguardo velato di malinconia, ha lasciato un’impronta significativa nella storia cinematografica. La sua figura rappresenta un’epoca e uno stile distintivo, contribuendo a definire l’immagine della donna sul grande schermo con sobrietà e naturalezza.

Una tenue malinconia che vela lo sguardo, slanciata e con il collo lungo; Clara Calamai era il tipo della bruna raffinata, pallida e dal passo leggero. Non era appariscente e men che meno volgare, come invece furono le maggiorate. Quel cigno era un’attrice di temperamento ed è ingiusto essersi dimenticati di lei. Quindi perché è scomparsa dopo Ossessione di Visconti? Già qui bisogna fare un passo indietro, perché la storia va a ritroso, fino al 1943, quando Luchino ancora non era il Visconti che sappiamo e le bombe alleate straziavano l’Italia. In quel maledetto ’43 Visconti prese il romanzo di James M. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

