brigitte bardot da diva del cinema a paladina degli animali

Brigitte Bardot, nota attrice e icona del cinema francese, ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela degli animali. La sua storia si intreccia con eventi significativi, come l’intervento durante una comunione a Saint-Tropez nel 1973, quando si oppose alla macellazione di una capretta destinata allo spiedo. Questo episodio rappresenta un esempio del suo impegno costante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione degli animali e sulla loro dignità.

Saint-Tropez, 1973. Una capretta destinata allo spiedo durante una comunione di paese. Un set cinematografico. Un'attrice nel pieno del suo splendore. Quel giorno Brigitte Bardot, morta oggi 28 dicembre 2025 all'età di 91 anni, disse addio al cinema e scelse un'altra vita.

