Turisti bloccati a Socotra da domani potranno lasciare l'isola | Organizzato un primo volo verso Gedda
Da domani, mercoledì 7 gennaio, i 400 turisti bloccati a Socotra potranno lasciare l’isola grazie all’organizzazione di un primo volo verso Gedda. La situazione, influenzata dagli scontri in Yemen, si sta progressivamente risolvendo, consentendo ai visitatori di riprendere i propri spostamenti in sicurezza. Restano comunque da monitorare eventuali aggiornamenti riguardo alla sicurezza e alle procedure di partenza.
I 400 turisti bloccati a Socotra a causa degli scontri in Yemen potranno lasciare l'isola da domani, mercoledì 7 gennaio. Lo ha annunciato la Yemenia Airways. Tra loro ci sono 86 italiani. La Farnesina conferma la notizia e continua a seguire il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
