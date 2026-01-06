Turisti bloccati a Socotra da domani potranno lasciare l'isola | Organizzato un primo volo verso Gedda

Da domani, mercoledì 7 gennaio, i 400 turisti bloccati a Socotra potranno lasciare l’isola grazie all’organizzazione di un primo volo verso Gedda. La situazione, influenzata dagli scontri in Yemen, si sta progressivamente risolvendo, consentendo ai visitatori di riprendere i propri spostamenti in sicurezza. Restano comunque da monitorare eventuali aggiornamenti riguardo alla sicurezza e alle procedure di partenza.

I 400 turisti bloccati a Socotra a causa degli scontri in Yemen potranno lasciare l'isola da domani, mercoledì 7 gennaio. Lo ha annunciato la Yemenia Airways. Tra loro ci sono 86 italiani. La Farnesina conferma la notizia e continua a seguire il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

