Attacco Usa a Caracas Trump posta la prima foto di Maduro ammanettato dopo la cattura | Lui e la moglie portati via su una nave Voleva negoziare io no Vedremo se Machado può governare La Nobel | È arrivata l' ora della libertà | Mistero sulla vice
Gli Stati Uniti hanno effettuato un’operazione militare a Caracas, portando alla cattura di Nicolas Maduro. Donald Trump ha condiviso sui social una foto del leader venezuelano ammanettato, evidenziando la volontà di negoziare e lasciando aperta la possibilità di un nuovo governo con Machado. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre emergono dubbi sulla sorte della vice presidente e sulle future dinamiche politiche del Venezuela.
