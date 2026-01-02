Carlo Luigi Montalbetti morto sul divano di casa a Milano | indagata la moglie

Carlo Luigi Montalbetti è deceduto nel suo domicilio a Milano. La moglie è stata iscritta nel registro degli indagati, con un avviso di garanzia notificato nelle ultime ore. La misura consente alla donna di nominare un avvocato e un consulente, in vista dell'autopsia prevista per il 5 gennaio. Le indagini proseguono per chiarire le cause del decesso.

L'avviso di garanzia è stato notificato alla donna nelle scorse ore, come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista dell'autopsia del 5 gennaio. Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa: a Natale la moglie era stata denunciata per maltrattamenti

Carlo Luigi Montalbetti morto in casa a Milano, indagata la moglie: 5 giorni prima lui aveva chiamato il 112 - Morto a Milano nel quartiere Gorla Carlo Luigi Montalbetti, indagata la moglie 50enne: gli sviluppi delle indagini ... virgilio.it

Anziano morto a Gorla, indagata la moglie di Carlo Luigi Montalbetti: il marito l'aveva già denunciata per violenze - L'uomo di 72 anni trovato senza vita nella sua abitazione: la donna, 50 anni, è formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti. milano.corriere.it

Dentro la notizia. . Carlo Luigi Montalbetti, pensionato trovato senza vita dalla moglie: si indaga per omicidio. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

